Трамп заявив, що "легко виграв" вибори президента США

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "легко виграв" вибори, якщо порахувати "законні голосу".

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Виступаючи в Білому домі, чинний глава Штатів зазначив, що здобув перемогу в багатьох штатах, передає "Інтерфакс".

"Я вже отримав рішучу перемогу в багатьох критично важливих штатах, включаючи значні перемоги. Якщо підрахувати законні голосу, то я легко виграв", – сказав Трамп.

Також він додав, що республіканці "утримали сенат" і "не втратили жодного місця в палаті представників".

"Ми утримали сенат, хоча нам потрібно було захищати вдвічі більше місць, ніж демократам", – підкреслив Трамп.

Водночас він звинуватив Демократичну партію, яка нібито намагається "вкрасти вибори".

"Якщо ви підрахуєте незаконні голосу, вони можуть спробувати вкрасти вибори у нас", – говорив президент США.

Крім того, Трамп знову виступив за припинення підрахунку "голосів, які прийшли із запізненням". При цьому офіційні підсумки виборів поки не оголошені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп пригрозив подати позови в усіх штатах, де лідирує Джо Байден.