Трамп заявив, що хоче свідчити у справі про змову з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дати свідчення спеціальному прокурору Роберту Мюллеру в рамках розслідування втручання Росії у вибори в 2016 році, зокрема щодо можливої ​​змови з виборчим штабом глави держави.

"Так. Я б хотів, я б хотів", - сказав Трамп, коментуючи питання про наміри з приводу свідчень, передає NBC News.

У свою чергу Комітет розвідки Палати представників США проголосував за завершення і публікацію доповіді про справу.

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Нагадаємо, в лютому США висунули офіційні звинувачення 13 громадянам і трьом організаціям в Росії за втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

У повідомленні суду наголошується, що російські організації почали втручання в політичний процес США, зокрема в президентські вибори 2016 року, ще в 2014 році. Окремі підозрювані, як зазначається, видавали себе за громадян США і контактували з представниками кампанії Дональда Трампа. За цими даними, влітку 2016 року росіяни почали в соцмережах, зокрема з рекламою в Facebook, просувати чутки про підтасовування результатів виборів Демократичною партією.

Їм також закидають підробку документів, організацію мітингів на підтримку Трампа, а також підбурювання етнічних меншин не брати участь у виборах 2016 року.