Американський президент Дональд Трамп заявив, що відмовляється брати на себе відповідальність за збільшення кількості людей, що вживають дезінфікуючий засіб для лікування коронавірусу.

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Це сталося після того, як у п'ятницю, 24 квітня, на брифінгу в Білому домі він запитав, що раз дезінфікуючі засоби можуть убити коронавірус за хвилину, то чи існує спосіб, убити його таким способом всередині організму шляхом ін'єкцій або фактичною чисткою.

Дональд Трамп

Трамп заявив, що не може собі уявити, чому на "гарячі лінії" в країні почали дзвонити з питаннями про лікування COVID-19 за допомогою дезінфікуючих засобів. На питання про те, чи бере він відповідальність на себе за цих людей, він сказав: "Ні, я не знаю".

Пізніше він сказав, що його роздуми про здатність дезінфікуючих засобів убивати коронавірус в організмі людини, був саркастичним.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL і президент США Дональд Трамп переконаний, що новий тип коронавірусу COVID-19 гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.