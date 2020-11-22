Трамп заявив про "сотні тисяч шахрайських голосів" на виборах у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що має докази фальсифікацій, які нібито можуть змінити результати виборів у країни.

На своїй сторінці у Twitter він зазначив, що має данні про сотні тисяч сфабрикованих голосів. Ці порушення, за його словами, можуть вплинути на результати голосування в чотирьох штатах і нібито забезпечать йому перемогу. Зокрема, Трамп вимагає перерахувати голоси в штаті Джорджія, де Джо Байден переміг з мінімальним відривом.

"Чому Джо Байден так спішно формує кабінет, коли мої розслідувачі виявили сотні тисяч шахрайських голосів, що достатньо для того, щоб, мінімум, змінити результати в чотирьох штатах, що в результаті більш ніж достатньо для перемоги на виборах? – написав він.

Також Трамп висловив сподівання, що законодавчі збори мають достатньо "сміливості", щоб зробити все для збереження чесності виборів.

"Сподіваюся, суди й/або законодавці знайдуть сміливість зробити те, що потрібно для забезпечення цілісності виборів і США. Світ дивиться!", – резюмував Трамп.

Зазначимо, суд в Пенсільванії відхилив позов юристів Трампа про перегляд результатів президентських виборів в штаті. Його адвокати наполягали на визнанні недійсними тисячі бюлетенів, які прийшли до виборчих комісій поштою. Позов Трампа був відхилений без права повторного подання.

Дональд Трамп / Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в адміністрації президента США Дональда Трампа запевнили, що готові професійно передати владу демократу Джо Байдену. Раніше Трамп знову заявляв, що виграв американські вибори президента.

Також Трамп висловив переконання, що демократ Байден виграв голосування, але тільки через те, що результати були сфальсифіковані.