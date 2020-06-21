Трамп заявив про скорочення американського контингенту в Німеччині через Росію
США скорочують військовий контингент в Німеччині
Президент США Дональд Трамп заявив про рішення скоротити чисельність американських військ у Німеччині.
Як повідомляє Bloomberg, причиною таких заходів він назвав недостатнє виділення Берліном коштів на оборону, а також підтримку будівництва газопроводу з Росією.
"Ми повинні захистити Німеччину від Росії, але Німеччина платить Росії мільярди доларів за енергію, що надходить з трубопроводу, абсолютно нового трубопроводу... Вибачте, як це працює?" – обурився Трамп.
Крім того, він звинуватив Німеччину в порушенні зобов'язань за платежами НАТО. За словами президента США, Берлін винен альянсу "мільярди".
Він згадав суперечку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, в якій наполягав на більш суттєвих витратах на оборону країни в якості члена НАТО.
Говорячи про російський трубопровід, Трамп мав на увазі проект Nord Stream 2, що належить російському "Газпрому". Він тиснув на Берлін, щоб той відмовився від проекту. Але Німеччина відповіла, що, швидше за все, не зможе його заблокувати. Будівництво "Північного потоку-2" триває.
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