Трамп заявив про Росію, яка страждає від коронавірусу: у Москві особливо погано
Трамп поспівчував Росії, "яка страждає від COVID-19".
Президент США Дональд Трамп зателефонував главі Росії Володимирові Путіну й поспівчував країні, яка "страждає від коронавірусу".
Про це він заявив на пресконференції в Білому домі 23 липня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
За словами американського лідера, РФ переживає важкі часи з пандемією COVID-19, водночас особливо важка ситуація, вважає він, спостерігається в столиці.
"Уранці я говорив із президентом Росії Путіним. Вони проходять зараз через дуже важкий час із цим, особливо в Москві", – сказав Трамп.
Також він зазначив, що раніше провів переговори і з главами інших держав, які теж мають проблеми через коронавірусну інфекцію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавірусу шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.