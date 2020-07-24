Трамп заявив про Росію, яка страждає від коронавірусу: у Москві особливо погано

Президент США Дональд Трамп зателефонував главі Росії Володимирові Путіну й поспівчував країні, яка "страждає від коронавірусу".

Про це він заявив на пресконференції в Білому домі 23 липня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами американського лідера, РФ переживає важкі часи з пандемією COVID-19, водночас особливо важка ситуація, вважає він, спостерігається в столиці.

"Уранці я говорив із президентом Росії Путіним. Вони проходять зараз через дуже важкий час із цим, особливо в Москві", – сказав Трамп.

Також він зазначив, що раніше провів переговори і з главами інших держав, які теж мають проблеми через коронавірусну інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавірусу шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.