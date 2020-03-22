МОЗ на замітку: Трамп заявив про "реальний шанс" зупинити коронавірус

Застосування протималярійного препарату гідроксихлорохін та антибіотику азитроміцин разом можуть врятувати американців від коронавірусу.

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Про це президент США Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Facebook. Глава держави вважає, що ці два препарати можуть змінити історію медицини.

"Гидроксихлорохин і азитроміцин, вжиті разом, можуть змінити історію медицини. Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) зрушило гори. Дякую вам! Сподіваюся, обидва препарати почнуть використовувати негайно!" – зазначив Трамп.

"Ми збираємося практично відразу зробити ці ліки доступними", – сказав Трамп пізніше на брифінгу.

Брати приклад з американців пропонують і українському МОЗ.

"Шановний МОЗ! Тут Трамп пише, що ліки вже готово! Пропоную починати експерементувати з чимось таким. Дивишся - проскочимо", – написав у себе в Facebook київський ресторатор Дмитро Федотенков.

Він також додав: "Тим часом, десь у далекому Ухані проста українська дівчина Настя, якій не пощастило потрапити на літак до Нових Санжар, вивела на прогулянку свою собачку".

Йдеться про 22-річну Анастасію Зінченко, яка залишилася в Ухані через свою собачку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через рік.

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