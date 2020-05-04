У США, ймовірно, до кінця 2020 року створять вакцину від коронавірусу COVID-19.

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Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомив глава Білого дому Дональд Трамп.

"Ми цілком впевнені, що у нас буде вакцина від коронавірусу до кінця року... Ми активно працюємо над цим", – зазначив президент Штатів.

Дональд Трамп

Також він додав, що буде вдячний, якщо вакцину від хвороби створять в іншій країні. Президент наголосив, що США співпрацюють із Британією та Австралією.

"Мені все одно. Я просто хочу, щоб була вакцина, яка допомагає. Якщо це зробить інша країна, я зніму перед ними капелюха... Нам потрібна вакцина. Хто б не створив її, я буду їхнім найбільшим шанувальником. Наша країна потребує вакцини", – сказав Трамп.

Нагадаємо, що в США почали випробовувати 14 вакцин від COVID-19 у рамках проєкту "Операція "Надзвукова швидкість"".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Британії вчені сказали, що вже через шість тижнів можуть отримати перші результати тестування вакцини проти COVID-19.