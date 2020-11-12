Трамп заявив про "крадіжку" 2,7 млн його голосів на виборах

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що частина голосів за нього на виборах-2020 була видалена або "перекинута" його опонентові, кандидату від демократів Джо Байдену.

Помилки, які коштували Трампу 2,7 мільйона голосів по всій країні, нібито скоїла американська електронна система голосування Dominion. Про це політик написав на своїй сторінці в Twitter у четвер, 12 листопада.

Крім того, як стверджує глава Сполучених Штатів, він недоотримав голоси в найбільш спірному штаті – Пенсільванії (20 голосів вибірників), більшість у якому принесла Байдену перемогу.

Глава США, посилаючись на дані звіту з аналізу даних, написав:

"221 000 голосів у Пенсільванії перейшли від президента Трампа до Байдена. 941 000 голосів Трампа видалені. Штати, які використовують системи голосування Dominion, передали 435 000 голосів від Трампа до Байдена".

Зазначимо, соціальна мережа Twitter залишила під постом Трампа спеціальну позначку, заявивши, що "це твердження про фальсифікації виборів оскаржується".

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