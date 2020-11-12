Трамп заявив про "крадіжку" 2,7 млн його голосів на виборах
Незважаючи на перемогу Джо Байдена (за результатами попереднього підрахунку голосів), Дональд Трамп неодноразово називав переможцем себе
Він звинувачував конкурентів у маніпуляціях
Як стверджує політик, результати виборів у США були сфальсифіковані
Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що частина голосів за нього на виборах-2020 була видалена або "перекинута" його опонентові, кандидату від демократів Джо Байдену.
Помилки, які коштували Трампу 2,7 мільйона голосів по всій країні, нібито скоїла американська електронна система голосування Dominion. Про це політик написав на своїй сторінці в Twitter у четвер, 12 листопада.
Крім того, як стверджує глава Сполучених Штатів, він недоотримав голоси в найбільш спірному штаті – Пенсільванії (20 голосів вибірників), більшість у якому принесла Байдену перемогу.
Глава США, посилаючись на дані звіту з аналізу даних, написав:
"221 000 голосів у Пенсільванії перейшли від президента Трампа до Байдена. 941 000 голосів Трампа видалені. Штати, які використовують системи голосування Dominion, передали 435 000 голосів від Трампа до Байдена".
Зазначимо, соціальна мережа Twitter залишила під постом Трампа спеціальну позначку, заявивши, що "це твердження про фальсифікації виборів оскаржується".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Штаб Трампа подав позов до суду проти держсекретаря штату Мічиган Джоселін Бенсон та посадових осіб округу Уейн, звинувативши їх у неправильному підрахунку голосів на виборах.
Американський президент також звинуватив демократів, які є його суперниками на виборах, у спробах здійснити маніпуляції з голосами в декількох ключових штатах.
Найперше йдеться про Пенсільванію, Вісконсин та Мічиган.