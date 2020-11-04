Трамп заявив про "феноменальну" перемогу на виборах у США

Карина Бондаренко Світ 09:49, 4.11.2020 Оновлено: 10:22, 4.11.2020

Кандидат у президенти США, представник Республіканської партії Дональд Трамп заявив про "феноменальну" перемогу на виборах.

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Під час брифінгу 4 листопада він сказав, що був готовий оголосити про свою перемогу, але цьому завадило уповільнення підрахунку голосів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Результати феноменальні, ми все виграємо. Ми готуємося до великого святкування. Ми – переможці, ми виграли все!" – сказав Трамп.

Він зазначив, що виграв штати, які не очікував виграти, зокрема Джорджію і Північну Кароліну.

Крім того, Трамп заявив про спроби позбавити американців права на вираження своєї волі на виборах.

Дональд Трамп.
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, кандидати в президенти США представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден 4 листопада виступили з першими заявами після початку підрахунку голосів.

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