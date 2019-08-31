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Трамп "засвітив" секретний військовий об'єкт в Ірані: фотофакт

1.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у мережі знімок секретного військового об'єкта в Ірані, який не можна було показувати.

Так, у його Twitter з'явилася заява про те, що США не мають ніякого відношення до вибуху ракети в Ірані. Вона була проілюстрована супутниковим знімком.

Як пише CNBC, військових експертів тут же стривожило якість фото. "Я взагалі-то не повинна була б побачити щось настільки якісне. Президент не повинен поширювати таке. Я чесно ніколи не бачила настільки чіткого зображення", – сказала експерт центру Open Nuclear Network Мелісса Ханам.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

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У свою чергу експерт з нерозповсюдження ядерної зброї та редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускає, що публікація знімка "може мати глобальні наслідки", і вважає її "безвідповідальністю вищого ступеня".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані на космодромі імені Імама Хомейні під час запуску вибухнула ракета-носій із супутником на борту.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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