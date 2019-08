Трамп "засвітив" секретний військовий об'єкт в Ірані: фотофакт

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у мережі знімок секретного військового об'єкта в Ірані, який не можна було показувати.

Так, у його Twitter з'явилася заява про те, що США не мають ніякого відношення до вибуху ракети в Ірані. Вона була проілюстрована супутниковим знімком.

Як пише CNBC, військових експертів тут же стривожило якість фото. "Я взагалі-то не повинна була б побачити щось настільки якісне. Президент не повинен поширювати таке. Я чесно ніколи не бачила настільки чіткого зображення", – сказала експерт центру Open Nuclear Network Мелісса Ханам.

У свою чергу експерт з нерозповсюдження ядерної зброї та редактор Nonproliferation Review Джошуа Поллак допускає, що публікація знімка "може мати глобальні наслідки", і вважає її "безвідповідальністю вищого ступеня".

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3