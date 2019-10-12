Головна Новини
12 жовтня • оновлено в 23:27
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Соромно!" Трамп заступився за Джуліані через скандал

454 Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп обурився початком розслідування стосовно його адвоката Рудольфа Джуліані.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті, назвавши юриста "легендарним борцем зі злочинністю" і "найбільшим мером в історії Нью-Йорка".

"Іноді він може здатися трохи грубим, але він також хороший хлопець і чудовий адвокат", – написав американський президент.

Новини
Скандал із Трампом і Зеленським: американського топ-дипломата викликали в Конгрес через Україну

"Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США... Соромно!" – додав він.

Руді Джуліані та Дональд Трамп

Руді Джуліані та Дональд Трамп

WordPress

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані
Місце
США
Теги
політика скандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel