"Соромно!" Трамп заступився за Джуліані через скандал

Президент США Дональд Трамп обурився початком розслідування стосовно його адвоката Рудольфа Джуліані.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті, назвавши юриста "легендарним борцем зі злочинністю" і "найбільшим мером в історії Нью-Йорка".

"Іноді він може здатися трохи грубим, але він також хороший хлопець і чудовий адвокат", – написав американський президент.

"Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США... Соромно!" – додав він.

So now they are after the legendary "crime buster" and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful!