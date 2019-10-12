"Соромно!" Трамп заступився за Джуліані через скандал

Президент США Дональд Трамп обурився початком розслідування стосовно його адвоката Рудольфа Джуліані.
Про це він написав у своєму Twitter-акаунті, назвавши юриста "легендарним борцем зі злочинністю" і "найбільшим мером в історії Нью-Йорка".
"Іноді він може здатися трохи грубим, але він також хороший хлопець і чудовий адвокат", – написав американський президент.
"Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США... Соромно!" – додав він.
Руді Джуліані та Дональд Трамп
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So now they are after the legendary "crime buster" and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
Водночас Трамп заявив, що процедура імпічменту, яку розпочала американська Демократична партія, є державним переворотом.
Також Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
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