"Соромно!" Трамп заступився за Джуліані через скандал

Президент США Дональд Трамп обурився початком розслідування стосовно його адвоката Рудольфа Джуліані.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті, назвавши юриста "легендарним борцем зі злочинністю" і "найбільшим мером в історії Нью-Йорка".

"Іноді він може здатися трохи грубим, але він також хороший хлопець і чудовий адвокат", – написав американський президент.

"Таке одностороннє полювання на відьом відбувається в США... Соромно!" – додав він.

Руді Джуліані та Дональд Трамп WordPress

So now they are after the legendary "crime buster" and greatest Mayor in the history of NYC, Rudy Giuliani. He may seem a little rough around the edges sometimes, but he is also a great guy and wonderful lawyer. Such a one sided Witch Hunt going on in USA. Deep State. Shameful! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як ексспецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

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