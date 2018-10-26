Трамп запросив Путіна на зустріч у Вашингтон

Президент США Дональд Трамп запросив главу РФ Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Про це в інтерв'ю вірменській службі "Радіо Свобода" повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон.

За його словами, він передав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві цього тижня.

"Мені здається, що прогрес у відносинах із Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, у чому полягають їхні національні інтереси. Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо", зазначив радник Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп підтвердив підготовку до нової зустрічі з Путіним в Парижі 11 листопада.