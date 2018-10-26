МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Трамп запросив Путіна на зустріч у Вашингтон

3.8тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп запросив главу РФ Володимира Путіна відвідати Вашингтон на початку 2019 року.

Про це в інтерв'ю вірменській службі "Радіо Свобода" повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон.

За його словами, він передав запрошення під час зустрічі з Путіним у Москві цього тижня.

Новини
Дві найбільші країни світу прослуховують Трампа — New York Times

"Мені здається, що прогрес у відносинах із Росією буває тоді, коли обидві сторони безпосередньо викладають, у чому полягають їхні національні інтереси. Іноді ми просто не можемо дійти згоди. Але в інших випадках, коли ми обговорюємо деякі з цих питань, ми можемо", зазначив радник Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп підтвердив підготовку до нової зустрічі з Путіним в Парижі 11 листопада.

Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
6
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
"Армянское радио" передало это сообщение, смешно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Предлагаю встречное предложение. Пригласить Трампа в посольство России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Северг Олег
Северг Олег
Странно ! Россия же просто лежит в гробу и остались считанные недели до её окончательного краха ! Все украинцы это знают. Боже, тут какая то ошибка ! Порошенко же приглашать нужно было вместе с Юлей. Зачем Путина ? Ничего не понимаю.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Наші блоги