Трамп запропонував скасувати автоматичне громадянство для народжених в США дітей

Президент США Дональд Трамп має намір заборонити видавати американське громадянство дітям іноземних громадян, які народилися на території США.

Він обговорив скасування цієї норми зі своїми юристами і планує її реалізувати, незважаючи на можливі юридичні труднощі, передає Axios.

"Ми єдина країна в світі, куди люди приїжджають і народжують дітей, які потім стають громадянами США і отримують всі переваги. Це безглуздо. Безглуздо. Це треба зупинити", - підкреслив президент.

Трамп також додав, що "питання вже опрацьовується".

"Мені завжди говорили, що необхідна конституційна поправка. Відгадайте що? Вона не потрібна", - заявив президент, додавши, що він здатний затвердити нове правило своїм указом.

Відзначимо, 14-а поправка Конституції США гарантує громадянство будь-кому, хто народжується на території країни.

Члени Республіканської партії стверджують, що спочатку поправка була орієнтована не на іммігрантів і громадян, які тимчасово перебувають на території США, а на дітей постійних резидентів країни.

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