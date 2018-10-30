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Трамп запропонував скасувати автоматичне громадянство для народжених в США дітей

1.6тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп має намір заборонити видавати американське громадянство дітям іноземних громадян, які народилися на території США.

Він обговорив скасування цієї норми зі своїми юристами і планує її реалізувати, незважаючи на можливі юридичні труднощі, передає Axios.

"Ми єдина країна в світі, куди люди приїжджають і народжують дітей, які потім стають громадянами США і отримують всі переваги. Це безглуздо. Безглуздо. Це треба зупинити", - підкреслив президент.

Трамп також додав, що "питання вже опрацьовується".

"Мені завжди говорили, що необхідна конституційна поправка. Відгадайте що? Вона не потрібна", - заявив президент, додавши, що він здатний затвердити нове правило своїм указом.

Відзначимо, 14-а поправка Конституції США гарантує громадянство будь-кому, хто народжується на території країни.

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Члени Республіканської партії стверджують, що спочатку поправка була орієнтована не на іммігрантів і громадян, які тимчасово перебувають на території США, а на дітей постійних резидентів країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть дозволити подвійне громадянство. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, українцям необхідно почати громадську дискусію про можливість бути громадянином декількох країн.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Омелян чё в пролете?
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