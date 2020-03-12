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12 березня • оновлено в 13:00
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Трамп закрив США для іноземців: з'явилася реакція Євросоюзу

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Політики в Євросоюзі були ошелешені кардинальним рішенням президента США Дональда Трампа заборонити в'їзд в країну особам з Європи через коронавірус.

Бельгійський дипломат для CNN розповів, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".

"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це станеться, не дивлячись на те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх декількох днів", – йдеться в публікації.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Глава Євроради Шарль Мішель в Twitter повідомив, що вони "сьогодні оцінить ситуацію".

"Потрібно уникнути збою в економіці. Європа вживає всіх необхідних заходів щодо стримування поширення вірусу COVID-19, обмеження числа постраждалих та підтримки досліджень", – написав європолітик.

У Держдепартаменті повідомили, що самі не знали, що Трамп закриє кордони для європейців. Так, Держсекретар Майк Помпео за п'ять годин до оголошення рішення глави Білого дому зустрічався з главою МЗС Австралії і також не знав про закриття кордонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня президент США Дональд Трамп екстрено звернувся до нації через спалах коронавируса і оголосив 30-денний заборону на в'їзд в країну осіб з Європи.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Європейський Союз
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