Трамп закрив США для іноземців: з'явилася реакція Євросоюзу

Політики в Євросоюзі були ошелешені кардинальним рішенням президента США Дональда Трампа заборонити в'їзд в країну особам з Європи через коронавірус.

Бельгійський дипломат для CNN розповів, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".

"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що вони не знали, що це станеться, не дивлячись на те, що були в контакті з адміністрацією протягом останніх декількох днів", – йдеться в публікації.

Глава Євроради Шарль Мішель в Twitter повідомив, що вони "сьогодні оцінить ситуацію".

"Потрібно уникнути збою в економіці. Європа вживає всіх необхідних заходів щодо стримування поширення вірусу COVID-19, обмеження числа постраждалих та підтримки досліджень", – написав європолітик.

У Держдепартаменті повідомили, що самі не знали, що Трамп закриє кордони для європейців. Так, Держсекретар Майк Помпео за п'ять годин до оголошення рішення глави Білого дому зустрічався з главою МЗС Австралії і також не знав про закриття кордонів.

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.



Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the # COVID19 virus, limit the number of affected people and support research .