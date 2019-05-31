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Трамп закликав усі країни підтримати ЛГБТ

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Президент США Дональд Трамп закликав світову спільноту підтримати представників ЛГБТ-спільнот.

Відповідну заяву опублікував він у своєму Twitter на честь початку Місяця гордості, протягом якого американці відзначають успіхи, які були досягнуті в цій сфері.

"Оскільки ми святкуємо Місяць гордості ЛГБТ і визнаємо видатний внесок, який вони зробили для нашої великої нації, давайте також будемо солідарні з багатьма ЛГБТ-представниками, які живуть у десятках країн по всьому світу, яких карають, ув'язнюють або навіть страчують черех їхню сексуальну орієнтацію", – написав президент.

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Дональд Трамп

cont.ws

"Моя адміністрація розпочала глобальну кампанію з декриміналізації гомосексуалізму і запрошує всі країни приєднатися до нас у цих зусиллях!" – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп анонсував масштабну кампанію з боротьби за права гомосексуалістів. За цю програму буде відповідальний посол США в Німеччині Річард Гренелл, який є відкритим геєм.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
ЛГБТ
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леня зе
леня зе
я все равно вставлю свое видинее этого вертепа
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