Трамп закликав усі країни підтримати ЛГБТ

Президент США Дональд Трамп закликав світову спільноту підтримати представників ЛГБТ-спільнот.

Відповідну заяву опублікував він у своєму Twitter на честь початку Місяця гордості, протягом якого американці відзначають успіхи, які були досягнуті в цій сфері.

"Оскільки ми святкуємо Місяць гордості ЛГБТ і визнаємо видатний внесок, який вони зробили для нашої великої нації, давайте також будемо солідарні з багатьма ЛГБТ-представниками, які живуть у десятках країн по всьому світу, яких карають, ув'язнюють або навіть страчують черех їхню сексуальну орієнтацію", – написав президент.

"Моя адміністрація розпочала глобальну кампанію з декриміналізації гомосексуалізму і запрошує всі країни приєднатися до нас у цих зусиллях!" – додав він.

As we celebrate LGBT Pride Month and recognize the outstanding contributions LGBT people have made to our great Nation, let us also stand in solidarity with the many LGBT people who live in dozens of countries worldwide that punish, imprison, or even execute individuals ... .