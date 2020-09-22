Трамп закликав ООН покарати Китай за "поширення коронавірусу"

Президент США Дональд Трамп закликав ООН притягнути до відповідальності Китай за те, що з цієї країни почалося поширення коронавірусу.

Про це він сказав у відеозверненні до Генеральної Асамблеї ООН, яке було опубліковано на сторінці Держдепартаменту США в Twitter у вівторок, 22 вересня.

Трамп заявив, що "в перші дні вірусу Китай зупинив поїздки всередині країни, але при цьому дозволив літакам вилітати за межі Китаю, щоб заразити весь світ".

"Китайський уряд і Всесвітня організація охорони здоров'я, яка віртуально контролюється з Китаю, оголосили, що немає доказів передачі вірусу від людини до людини. Пізніше вони помилково заявляли, що люди без симптомів не переносять хворобу. ООН повинна залучити Китай до відповідальності за його дії..." – сказав американський лідер.

Live now! Watch President @realDonaldTrump deliver remarks to the 75th Session of the @UN General Assembly. #UNGA https://t.co/YW1mbaQqN3 - Department of State (@StateDept) September 22, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше Трамп припустив, що Китай міг спеціально сприяти поширенню коронавірусу, щоб нашкодити економікам країн-конкурентів.

Ще навесні в США пролунали заяви про те, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні та інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

При цьому в Білому Домі визнали, що Трампа свідомо зменшував небезпека коронавірусу в своїх публічних виступах, щоб "не допустити хаосу в країні".