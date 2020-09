Трамп закликав ООН покарати Китай за "поширення коронавірусу"

Президент США Дональд Трамп закликав ООН притягнути до відповідальності Китай за те, що з цієї країни почалося поширення коронавірусу.

Про це він сказав у відеозверненні до Генеральної Асамблеї ООН, яке було опубліковано на сторінці Держдепартаменту США в Twitter у вівторок, 22 вересня.

Трамп заявив, що "в перші дні вірусу Китай зупинив поїздки всередині країни, але при цьому дозволив літакам вилітати за межі Китаю, щоб заразити весь світ".

"Китайський уряд і Всесвітня організація охорони здоров'я, яка віртуально контролюється з Китаю, оголосили, що немає доказів передачі вірусу від людини до людини. Пізніше вони помилково заявляли, що люди без симптомів не переносять хворобу. ООН повинна залучити Китай до відповідальності за його дії..." – сказав американський лідер.

