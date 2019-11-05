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5 листопада • оновлено в 08:28
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Трамп захотів укласти угоду з Путіним: про що мова

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США мають намір укласти з Росією, Китаєм і, можливо, ще кількома країнами нову угоду у сфері контролю над озброєннями.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі перед від'їздом до штату Кентуккі, передає ТАСС.

"Однак ми зараз прагнемо укласти велику угоду у сфері контролю над озброєннями із Росією і Китаєм і, можливо, кимось іще... Наразі ми працюємо над контролем над озброєннями. Ми ведемо справи із Китаєм, ми ведемо справи із Росією", – сказав американський лідер.

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Володимир Путін і Дональд Трамп

Володимир Путін і Дональд Трамп

Трамп підкреслив, що, на його погляд, Москва та Пекін також хочуть досягти нових домовленостей.

"Мені здається, обидві ці країни [Росія і Китай] хотіли би зробити це [укласти новий договір у галузі контролю над озброєннями], особливо коли справа стосується ядерної зброї", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп назвав "дуже гарними" відносини з Україною і Росією. "Мої відносини з Україною дуже хороші. Мої відносини з Росією дуже хороші. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, як я можу ладнати із іншими країнами", – вважає він.

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Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
США
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
Страна изгой и бензоколонка что-то там смеет договариваться, в то время, как великая Украина в стороне? Непорядок! Трампа на миротворец, срочно!
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Колeсник Роман
Колeсник Роман
Как лаптеногие активизировались... Ну да, а как же, осень, пора когда у всех шизиков обострение...
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Колeсник Роман, Чума MAHДАйнутая, когда у шизиков обострение, они выходят на MAHДАйн и жгут автoшины!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
украина, эстония и литва жестко ответели Трампу, ''Никаких сделок с Россией''
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