Трамп захотів укласти угоду з Путіним: про що мова

США мають намір укласти з Росією, Китаєм і, можливо, ще кількома країнами нову угоду у сфері контролю над озброєннями.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами у Білому домі перед від'їздом до штату Кентуккі, передає ТАСС.

"Однак ми зараз прагнемо укласти велику угоду у сфері контролю над озброєннями із Росією і Китаєм і, можливо, кимось іще... Наразі ми працюємо над контролем над озброєннями. Ми ведемо справи із Китаєм, ми ведемо справи із Росією", – сказав американський лідер.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Трамп підкреслив, що, на його погляд, Москва та Пекін також хочуть досягти нових домовленостей.

"Мені здається, обидві ці країни [Росія і Китай] хотіли би зробити це [укласти новий договір у галузі контролю над озброєннями], особливо коли справа стосується ядерної зброї", – вважає він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп назвав "дуже гарними" відносини з Україною і Росією. "Мої відносини з Україною дуже хороші. Мої відносини з Росією дуже хороші. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, як я можу ладнати із іншими країнами", – вважає він.

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