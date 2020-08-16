Трампа викрили в бажанні зустрітися з Путіним: в Білому домі все заперечили

Президент США Дональд Трамп буцімто хотів би особисто зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним до листопадових виборів у США.

Як повідомляє NBC News з посиланням на свої джерела, це бажання Трамп озвучив своїм помічникам.

В адміністрації розглядали кілька варіантів місць і дат проведення саміту, в тому числі у вересні в Нью-Йорку. Метою такого саміту Білий дім вважає оголошення про прогрес щодо вироблення угоди про контроль над ядерними озброєннями.

Один з варіантів, який розглядає американська сторона, полягає в підписанні лідерами двох країн проєкту угоди про подальші переговори з продовження СНО-3.

Пізніше помічник Трампа з національної безпеки Роберт О'Браєн заявив, що президент США не планує зустрічатися з Путіним перед президентськими виборами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США можуть піти на укладення нової ядерної угоди спочатку з Росією, щоб потім до неї приєднався Китай.

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