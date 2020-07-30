Трамп заговорив про перенесення виборів президента США

Президент США Дональд Трамп підняв питання про перенесення президентських виборів через пандемію коронавірусу (COVID-19).

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У своєму Twitter він пояснив таку необхідність умовами введення загального голосування поштою, яке, за словами глави Білого дому, буде "найбільш неточним і шахрайським в історії".

"З універсальним голосуванням поштою (а не заочним голосуванням, що добре) 2020 рік буде найбільш неточним і похмурим в історії. Це буде великим конфузом для США. Відкласти вибори, поки люди не зможуть правильно, надійно і безпечно голосувати???" – поставив запитання Трамп.

На його думку, голосування поштою вже перетворюється в "катастрофічне лихо".

"Демократи кажуть про іноземний вплив на голосування, але вони знають, що голосування поштою – легкий шлях для іноземних країн брати участь у гонитві. Навіть більше, точного підрахунку немає!" – обурився президент США.

Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з результатами опитування, проведеного компанією SSRS, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 14%.