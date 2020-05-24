Головна Новини
24 травня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Трамп задумав створити аналог ВООЗ: почалося гаряче обговорення

4.6т
Читати матеріал російською

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення в Держдепартаменті підрозділу, функцією якого буде реагування на спалахи інфекційних захворювань.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише газета Politico з посиланням на свої джерела, новий відділ може очолити координатор робочої групи Білого дому з коронавірусу Дебора Біркс.

Дональд Трамп планує створити аналог ВООЗ

Дональд Трамп планує створити аналог ВООЗ

За даними видання, підрозділ може стати альтернативою роботі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), фінансування якої Трамп збирається призупинити.

Згідно з планами Білого дому, Держдеп призначить координатора, який буде контролювати готовність до пандемій та реагування на них: від поширення вакцин і ліків по всьому світу до розробки протоколів для запобігання поширенню захворювань.

Джерело повідомило, що пропозиція обговорювалася 21 травня на засіданні Ради нацбезпеки і викликала розбіжності між Держдепом і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). В USAID незадоволені ініціативою, так як створення нового відділу може знизити вплив і фінансування агентства.

Один з представників USAID заявив виданню, що в Держдепі були розчаровані діями агентства на тлі поширення COVID-19. Крім того, робоча група Білого дому по боротьбі із захворюванням критикувала USAID за рішення відправити медичні товари в інші країни в розпал пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я виконує прохання Китаю.

Президент США направив лист-ультиматум главі ВООЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в якому погрожував припинити фінансування організації, якщо протягом 30 днів не будуть реалізовані "істотні поліпшення".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги