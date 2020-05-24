Трамп задумав створити аналог ВООЗ: почалося гаряче обговорення

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість створення в Держдепартаменті підрозділу, функцією якого буде реагування на спалахи інфекційних захворювань.

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Як пише газета Politico з посиланням на свої джерела, новий відділ може очолити координатор робочої групи Білого дому з коронавірусу Дебора Біркс.

Дональд Трамп планує створити аналог ВООЗ

За даними видання, підрозділ може стати альтернативою роботі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), фінансування якої Трамп збирається призупинити.

Згідно з планами Білого дому, Держдеп призначить координатора, який буде контролювати готовність до пандемій та реагування на них: від поширення вакцин і ліків по всьому світу до розробки протоколів для запобігання поширенню захворювань.

Джерело повідомило, що пропозиція обговорювалася 21 травня на засіданні Ради нацбезпеки і викликала розбіжності між Держдепом і Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). В USAID незадоволені ініціативою, так як створення нового відділу може знизити вплив і фінансування агентства.

Один з представників USAID заявив виданню, що в Держдепі були розчаровані діями агентства на тлі поширення COVID-19. Крім того, робоча група Білого дому по боротьбі із захворюванням критикувала USAID за рішення відправити медичні товари в інші країни в розпал пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я виконує прохання Китаю.

Президент США направив лист-ультиматум главі ВООЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в якому погрожував припинити фінансування організації, якщо протягом 30 днів не будуть реалізовані "істотні поліпшення".

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