Трамп задумав повернути Росію до G7 і перенести саміт

Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти проведення саміту "Великої сімки" (G7) до осені. Водночас висловив бажання запросити на нього Росію.

На його думку, нинішній формат групи застарів. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Я відкладаю саміт, бо не відчуваю, що G7 правильно представляє те, що відбувається у світі", – сказав він.

Американський лідер зазначив, що формат G7 "неефективний". Тому запропонував розширити саміт і включити до нього ще чотири країни: Росію, Південну Корею, Австралію та Індію.

Нагадаємо, що Росія була членом G7 з 1997-го до 2014 року, коли організація називалася "Великою вісімкою" або G8. Як відомо, через анексію Криму її виключили з цієї групи країн і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату.

Також Трамп підкреслив, що провести саміт у 2020 році вийде не раніше вересня. Зі свого боку в пресслужбі Білого дому додали, що глава США хоче, щоб країни обговорили під час зустрічі ситуацію з Китаєм. Зазначається, що раніше саміт планували провести в кінці червня у Вашингтоні, однак через коронавірус у кінці березня президент ухвалив рішення організувати зустріч через відеозв'язок.

One day after WH Advisor & G7 “Sherpa” Larry Kudlow confirms G7 at WH later this month @realDonaldTrump tells reporters G7 postponed until September & he will invite Russia, Australia, S.Kora & India to a G11. President calls G7 “outdated.” @CBSNews https://t.co/k1Zn2rG96o