Трамп задіяв закон військового часу для виробництва гіперзвукової зброї

Американський президент Дональд Трамп задіяв закон військового часу заради термінової реалізації програм із гіперзвукової зброї і космічних технологій.

Про це в середу, 24 червня, повідомили на сайті Білого дому. В указі глави США зазначається, що виробництво "надвисоких і високотемпературних композиційних матеріалів для гіперзвукових, стратегічних ракетних і космічних пускових систем" вкрай важливе для національної оборони Сполучених Штатів.

303-й закон про оборонну промисловість, ухвалений 1950 року після початку Корейського конфлікту, застосовується в умовах війни або надзвичайних ситуацій.

На думку Трампа, цей документ – найбільш економічно ефективний і доцільний альтернативний метод виконання поставлених завдань, на що він звернув увагу в указі.

Додамо, це вже не перший випадок приведення в дію подібних законодавчих актів Трампом. У квітні американський лідер доручив перевести виробництво необхідних для боротьби з коронавірусом апаратів ШВЛ відповідно до закону військового часу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп заявив про рішення скоротити чисельність американських військ у Німеччині. Причиною таких заходів він назвав недостатнє виділення Берліном коштів на оборону, а також підтримку будівництва газопроводу з РФ.