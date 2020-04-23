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23 квітня • оновлено в 07:25
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Трамп заборонив імміграцію в США через COVID-19

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Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ про заборону імміграції в країну строком на 2 місяці через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє CNN. Він зазначив, що заходи можуть бути посилені (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Щоб захистити наших чудових американських робітників, я щойно підписав виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції в США. Тепер безробітні американці будь-якого походження стануть першими в черзі на роботу, коли наша економіка відкриється. Головне, це також збереже наші ресурси охорони здоров'я для американських пацієнтів", – сказав Трамп під час брифінгу.

Трамп заборонив імміграцію в США через COVID-19

Трамп заборонив імміграцію в США через COVID-19

NBS News

"Захід буде діяти протягом 60 днів, і Адміністрація продовжить стежити за ринком праці, щоб за необхідності внести зміни або доповнення до указу", – пояснили в Білому домі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив про припинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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