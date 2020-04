Трамп заборонив імміграцію в США через COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписав указ про заборону імміграції в країну строком на 2 місяці через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє CNN. Він зазначив, що заходи можуть бути посилені (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Щоб захистити наших чудових американських робітників, я щойно підписав виконавчий наказ про тимчасове припинення імміграції в США. Тепер безробітні американці будь-якого походження стануть першими в черзі на роботу, коли наша економіка відкриється. Головне, це також збереже наші ресурси охорони здоров'я для американських пацієнтів", – сказав Трамп під час брифінгу.

"Захід буде діяти протягом 60 днів, і Адміністрація продовжить стежити за ринком праці, щоб за необхідності внести зміни або доповнення до указу", – пояснили в Білому домі.

