Трамп за "українським прикладом" покликав Байдена здати кров на наркотики

Президент США Дональд Трамп закликав свого головного опонента на майбутніх виборах, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена пройти тести на наявність в організмі наркотичних речовин перед їхніми першими дебатами у вересні.

Сам він теж вирішив здати відповідні аналізи. Таку пропозицію американський лідер озвучив після виступу суперника на теледебатах Демократичної партії, передає ВВС.

Зазначається, що Трамп "помітив зміну в поведінці й пожвавлення" Байдена. Він не надав жодних доказів того, що той може вживати наркотики, але заявив, нібито "непогано розбирається в цьому". Команда Байдена ще не відповіла на ці зауваження.

"Не знаю, як він міг бути настільки некомпетентним у своїх виступах на дебатах, а потім раптово виступити проти Берні. Не те щоб він був Уїнстоном Черчиллем, тому що він ним не був, це були нормальні, нудні дебати. Знаєте, нічого надзвичайного не відбулося. І ми збираємося запросити проведення тесту на наркотики, тому що немає ніякого способу – ви не можете цього зробити", – висловився Трамп.

Багато ЗМІ в цьому побачили відсилання до аналогічної поведінки кандидатів на пост лідера України в 2019 році, коли п'ятий президент Петро Порошенко закликав пройти таку ж медичну експертизу свого опонента Володимира Зеленського.

Однак відомо, що ще в 2016 році у США Дональд Трамп припустив, нібито його тодішня демократична суперниця Хілларі Клінтон "накачувалася" перед дебатами, і запропонував їй пройти здати кров на наркотики перед їхньою останньою зустріччю в прямому ефірі. Тоді в штабі Клінтон відкинули його виклик.

Зазначимо, що в Трампа і Байдена намічаються троє дебатів. Вони пройдуть: у Клівленді, штат Огайо, 29 вересня; у Маямі, Флорида, 15 жовтня; і Нешвілл, Теннессі, 22 жовтня.

Трамп просив призначити додаткові дебати, але Комісія відмовилася. Потім він попросив, щоб перші дебати було проведено раніше в інтересах тих, хто проголосував достроково, але знову безрезультатно. Пізніше 74-річний Трамп і 77-річний Байден обмінялися жартами про те, що другий страждає недоумством.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня 2019-го лідери президентських перегонів в Україні Володимир Зеленський і Петро Порошенко пройшли медичну експертизу. Зокрема, обидва кандидати здали аналізи на вміст в організмі алкоголю і наркотичних речовин.

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