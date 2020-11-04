Трамп втратив один з ключових штатів США і "подарував" 10 виборників Байдену

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден виграв вибори у Вісконсині, що принесло йому 10 голосів колегії виборників.

Про це повідомило FoxNews. Байден переміг з 49,6%, у Трампа – 49%.

Такі дані наведені після обробки 99% голосів. Вважається, що кількість ще не підрахованих бюлетенів не змінить ім'я переможця в цьому штаті.

Таким чином, Байден отримав вже 248 голосів виборників, в той час як Трамп – 214. Щоб стати президентом, потрібно 270.

Штаб Трампа анонсував, що вимагатиме перерахунок голосів у Вісконсині.

Вісконсін – один з ключових спірних штатів на цих президентських виборах. У цьому штаті довгий час лідирував Трамп, однак після підрахунку 97% голосів вперед вийшов Джо Байден.

У 2016 році Трамп став першим кандидатом від Республіканської партії, хто переміг в штаті Вісконсін більш ніж за три десятиліття.

Байден переміг у Вісконсині FoxNews

Зазначимо, переможця в США на президентських виборах призначають не за загальною кількістю тих, хто проголосував, а за голосами виборців, кількість яких у кожному штаті відрізняється. Кандидат, який набере найбільше в конкретному штаті, отримає всі голоси вибірників цього регіону.

Більш детально про американські вибори 3 листопада читайте в нашій текстовій трансляції за посиланням.

Фоторепортаж про те, як проходило голосування в США, можна подивитися за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, після перших результатів голосування і Дональд Трамп, і Джо Байден заявили про свою перемогу.

Чинний президент, представник Республіканської партії, повідомив про "феноменальною" перемогу. У штабі кандидата на пост глави США від демократів стверджують, що новим президентом стане Байден.