Трамп "утік" з клініки і показався перед шанувальниками в масці. Фото і відео

Президента США Дональда Трампа, який лікується від коронавірусу у шпиталі, помітили на публіці – він проїхав у авто повз своїх прихильників.

Про це повідомляє Sky News. Кортеж Трампа проїхав повз натовп людей, в одному з повністю закритих авто сидів сам американський президент (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Він був у чорній медичній масці і помахав рукою з вікна присутнім людям. Вікна броньованого автомобіля були зачинені. На всіх, хто перебував у машині, так само були маски.

Трамп проїхав повз прихильників.

Трамп проїхав повз прихильників.

Напередодні у своєму Twitter Трамп подякував людям за підтримку.

"Дійсно, вони люблять нашу країну і бачать, як ми робимо її величнішою, ніж будь-коли раніше", – написав він. Також Трамп пообіцяв "сюрприз тим патріотам, які зібралися на вулиці".

Нагадаємо, у Дональда Трампа 2 жовтня виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували до медичного центру Уолтера Ріда в штаті Меріленд. Також були оприлюднені кадри палати, у якій перебуває Трамп.

У Білому домі зазначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.

Політолог Пітер Залман написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.

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