Трамп "утік" з клініки і показався перед шанувальниками в масці. Фото і відео
Кортеж Трампа помітили біля госпіталю, він проїхав повз натовп прихильників глави США
Американський президент перебував у авто в масці, як і всі там присутні
Трамп помахав американцям рукою з вікна
Президента США Дональда Трампа, який лікується від коронавірусу у шпиталі, помітили на публіці – він проїхав у авто повз своїх прихильників.
Про це повідомляє Sky News. Кортеж Трампа проїхав повз натовп людей, в одному з повністю закритих авто сидів сам американський президент (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
Він був у чорній медичній масці і помахав рукою з вікна присутнім людям. Вікна броньованого автомобіля були зачинені. На всіх, хто перебував у машині, так само були маски.
Напередодні у своєму Twitter Трамп подякував людям за підтримку.
"Дійсно, вони люблять нашу країну і бачать, як ми робимо її величнішою, ніж будь-коли раніше", – написав він. Також Трамп пообіцяв "сюрприз тим патріотам, які зібралися на вулиці".
Нагадаємо, у Дональда Трампа 2 жовтня виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували до медичного центру Уолтера Ріда в штаті Меріленд. Також були оприлюднені кадри палати, у якій перебуває Трамп.
У Білому домі зазначили, що наступні 48 годин стануть критично важливими для президента.
Політолог Пітер Залман написав у блозі для OBOZREVATEL, що тяжкість захворювання може вплинути на перспективи Трампа на майбутніх виборах 3 листопада.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після початку пандемії Трамп довго ставився до неї скептично. Так, він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.
Вперше Трамп з'явився на публіці в масці у липні – під час відвідин військового шпиталю Walter Reed.
Зі свого боку представниця Білого дому Кейлі Макенані 9 вересня заявила, що Трамп свідомо применшував небезпеку коронавірусу у своїх публічних виступах.
За її словами, у такий спосіб він намагався не допустити хаосу в країні.
Нагадаємо також, що президент США поширював недостовірну інформацію про небезпечну хворобу. У квітні він висловив переконання, що COVID-19 нібито гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.
Конкурент Трампа на майбутніх виборах президента Джо Байден зажадав його відставки через проблеми з коронавірусом у країні.