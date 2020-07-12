Трамп уперше з'явився в захисній масці. Фото

Президент США Дональд Трамп вперше з початку пандемії коронавірусу (COVID-19) публічно надів захисну маску.

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Як повідомляє CNN, це сталося під час відвідування військового госпіталю Walter Reed (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я вирішив надіти маску. Я вважаю, що коли ви перебуваєте в лікарні, де розмовляєте з військовими, людьми, які тільки вийшли з операційної, то це гарне місце, щоб носити маску. Я ніколи не був проти масок, але я вважаю, що для них є місце і час", – сказав Трамп.

Раніше він кілька місяців публічно ігнорував засоби індивідуального захисту. Носити маску президента США просили його помічники і лікарі.

Дональд Трамп у військовому госпіталі Walter Reed

Дональд Трамп у військовому госпіталі Walter Reed

Дональд Трамп у військовому госпіталі Walter Reed

Дональд Трамп у військовому госпіталі Walter Reed

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп запропонував перейменувати коронавірус COVID-19 в "кунг-флю" або "китайський грип".