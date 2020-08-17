Трамп вперше відреагував на протести в Білорусі

Глава США Дональд Трамп стежить за ситуацією в Білорусі.

Як передає агентство Reuters, в понеділок, 17 серпня, американський лідер вперше відреагував на протести білорусів проти президента Олександра Лукашенка.

"Ситуація жахлива, Сполучені Штати уважно стежать", – коротко повідомив Трамп.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон також закликав Європейський Союз підтримати мирні протести громадян Білорусі.

Як писав OBOZREVATEL, головна представниця опозиції на виборах в Білорусі Світлана Тихановська намір оголосити себе новим президентом держави і розраховує на підтримку Заходу.

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