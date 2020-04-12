Трамп вперше в історії ввів режим стихійного лиха у всіх штатах США

Марина Ліснічук Світ 07:35, 12.04.2020 Оновлено: 09:25, 12.04.2020

Президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Для цього американський лідер підписав відповідну декларацію. Останнім її подав штат Вайомінг, куди лише нещодавно дістався вірус, повідомив представник адміністрації президента Джадд Дір у Twitter.

"Вперше в історії глава держави оголошує, що режим масштабного лиха існує у всіх 50 штатах одразу. Президент продовжує відповідати на запити кожного з губернаторів, щоб захистити здоров'я американців", – написав він.

Дональд Трамп

За словами губернатора Вайомінга Марка Гордона, вказаний режим дасть змогу підготуватися і мобілізувати ресурси до того часу, коли вони знадобляться. Як зазначає Fox News, підписана декларація надає фінансування місцевій владі та громадським організаціям.

За останніми даними, в Сполучених Штатах коронавірусом заразилося 539 879 людей, померло 20 577 осіб – країна перебуває на першому місці в світі за кількістю заражених і жертв. Ще 30 453 пацієнти успішно пройшли лікування і були виписані з лікарень. Напередодні в країні було зафіксовано рекордний показник антирейтингу – за добу загинуло понад дві тисячі осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарні Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical від коронавірусу помер українець. За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, чоловіка не стало 7 квітня.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Фонд Порошенка передав 20 тисяч захисних костюмів для медпрацівників

На Сумщині дівчинка заразилася коронавірусом на дитячому майданчику

Россия уже загибается от эпидемии коронавируса

Архієпископ УПЦ МП, який закликав ігнорувати карантин, потрапив до лікарні з коронавірусом

"Непритомніла, руки викручували, як терористці": у Києві поліцейські жорстоко затримали дівчину за "порушення карантину"