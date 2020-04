Трамп вперше в історії ввів режим стихійного лиха у всіх штатах США

Президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу.

Для цього американський лідер підписав відповідну декларацію. Останнім її подав штат Вайомінг, куди лише нещодавно дістався вірус, повідомив представник адміністрації президента Джадд Дір у Twitter.

"Вперше в історії глава держави оголошує, що режим масштабного лиха існує у всіх 50 штатах одразу. Президент продовжує відповідати на запити кожного з губернаторів, щоб захистити здоров'я американців", – написав він.

За словами губернатора Вайомінга Марка Гордона, вказаний режим дасть змогу підготуватися і мобілізувати ресурси до того часу, коли вони знадобляться. Як зазначає Fox News, підписана декларація надає фінансування місцевій владі та громадським організаціям.

За останніми даними, в Сполучених Штатах коронавірусом заразилося 539 879 людей, померло 20 577 осіб – країна перебуває на першому місці в світі за кількістю заражених і жертв. Ще 30 453 пацієнти успішно пройшли лікування і були виписані з лікарень. Напередодні в країні було зафіксовано рекордний показник антирейтингу – за добу загинуло понад дві тисячі осіб.

