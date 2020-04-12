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12 квітня • оновлено в 10:12
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Трамп вперше в історії ввів режим стихійного лиха у всіх штатах США

26.2т
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Президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни через катастрофічну ситуацію з поширенням коронавірусу.

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Для цього американський лідер підписав відповідну декларацію. Останнім її подав штат Вайомінг, куди лише нещодавно дістався вірус, повідомив представник адміністрації президента Джадд Дір у Twitter.

"Вперше в історії глава держави оголошує, що режим масштабного лиха існує у всіх 50 штатах одразу. Президент продовжує відповідати на запити кожного з губернаторів, щоб захистити здоров'я американців", – написав він.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

За словами губернатора Вайомінга Марка Гордона, вказаний режим дасть змогу підготуватися і мобілізувати ресурси до того часу, коли вони знадобляться. Як зазначає Fox News, підписана декларація надає фінансування місцевій владі та громадським організаціям.

За останніми даними, в Сполучених Штатах коронавірусом заразилося 539 879 людей, померло 20 577 осіб – країна перебуває на першому місці в світі за кількістю заражених і жертв. Ще 30 453 пацієнти успішно пройшли лікування і були виписані з лікарень. Напередодні в країні було зафіксовано рекордний показник антирейтингу – за добу загинуло понад дві тисячі осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лікарні Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical від коронавірусу помер українець. За словами директора Департаменту консульської служби МЗС України Сергія Погорельцева, чоловіка не стало 7 квітня.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
вірус
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Вислоухие, гарный момент глубоко лизнуть хозяевам : объявите у себя режим стихийного бедствия - типа вы уже 51 штат
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2
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Alex Mak, научись по человечески изъясняться. Не понимаю хрюканину.
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1
1
Alex Mak
Alex Mak
ХОЗЯИH хOXЛОВ, вислоухих якоЦапів янки в стойло на ранчу можуть взяти а не 51 штатом, хіба до Аляски приєднаєтесь.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
А теперь представьте какое стихийное бедствие ожидает Украину в связи с этими событиями ? Думаете хитрый Яйценюх зря вдруг появился. Выбирает gnida, где нора теплее будет.
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Он Алекс
Он Алекс
БоХ - в помощь !, а какое будет ? Режим ЧС введён уже почти как месяц, а что там на России? Каникулы ?
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Світ

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