Чинний глава Білого дому Дональд Трамп визнав поразку на виборах президента США, але сказав, що не згоден з підсумками голосування.

Про це він повідомив під час свого відеозвернення, розміщеного на його сторінці в Facebook. Трамп зазначив, що процес підрахунку голосів повинен тривати. Також він назвав свій виступ, можливо, "найважливішою промовою, яку я коли-небудь вимовляв".

"Потрібно дозволити тривати конституційного процесу. Ми будемо захищати чесність голосування, гарантуючи, що кожен законний бюлетень буде враховано і що жоден незаконний бюлетені не буде підрахований", – сказав він.

Головні меседжі відеозвернення Трампа:

Трамп назвав вибори-2020 у США "великим шахрайством", чого раніше раніше не було. За його словами, спостерігачам не дали можливості стежити за виборами, що незаконно.

На думку Трампа, вибори президента Штатів були сфальсифіковані. Він сказав, що не заперечує, якщо програє, але хоче програти вибори чесно. Президент додав, що перемогу вкрали у американської нації.

За словами президента, машини для голосування міняли голоси, подані за нього, на його опонента Джо Байдена. Він зазначив, що "мільйони" незаконних голосів були подані в спірних штатах, а підрахунок голосів повинен був припинитися в ніч виборів до того, як були підраховані поштові бюлетені.

Трамп звинуватив Демократичну партію в тому, що вони "хотіли вкрасти вибори 2020 року". Він зазначив, якщо виявиться факт шахрайства, то Байден не може бути президентом.

При цьому Трамп повідомив, що готовий визнати будь-які точні результати вибори. Він зазначив, що є десятки тисяч голосів, що здатні змінити підсумки голосування в штатах.

Трамп назвав національною ганьбою те, що жоден штат не перевіряв громадянство перед голосуванням. Він сказав, що це підірвало довіру до виборів.

Нинішній лідер американців підкреслив, що вже пізно міняти результати виборів. Однак потрібно багато часу для точного визначення та сертифікації переможця.

Відзначимо, що 13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден, який отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Трампа – 232 голосів.

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