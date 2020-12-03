Трамп визнав поразку на виборах, але заявив про шахрайство: головні меседжі відеозвернення

Олексій Тітофф Світ 08:50, 3.12.2020 Оновлено: 09:01, 3.12.2020

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп визнав поразку на виборах президента США, але сказав, що не згоден з підсумками голосування.

Про це він повідомив під час свого відеозвернення, розміщеного на його сторінці в Facebook. Трамп зазначив, що процес підрахунку голосів повинен тривати. Також він назвав свій виступ, можливо, "найважливішою промовою, яку я коли-небудь вимовляв".

"Потрібно дозволити тривати конституційного процесу. Ми будемо захищати чесність голосування, гарантуючи, що кожен законний бюлетень буде враховано і що жоден незаконний бюлетені не буде підрахований", – сказав він.

Головні меседжі відеозвернення Трампа:

  • Трамп назвав вибори-2020 у США "великим шахрайством", чого раніше раніше не було. За його словами, спостерігачам не дали можливості стежити за виборами, що незаконно.

  • На думку Трампа, вибори президента Штатів були сфальсифіковані. Він сказав, що не заперечує, якщо програє, але хоче програти вибори чесно. Президент додав, що перемогу вкрали у американської нації.

  • За словами президента, машини для голосування міняли голоси, подані за нього, на його опонента Джо Байдена. Він зазначив, що "мільйони" незаконних голосів були подані в спірних штатах, а підрахунок голосів повинен був припинитися в ніч виборів до того, як були підраховані поштові бюлетені.

  • Трамп звинуватив Демократичну партію в тому, що вони "хотіли вкрасти вибори 2020 року". Він зазначив, якщо виявиться факт шахрайства, то Байден не може бути президентом.

  • При цьому Трамп повідомив, що готовий визнати будь-які точні результати вибори. Він зазначив, що є десятки тисяч голосів, що здатні змінити підсумки голосування в штатах.

  • Трамп назвав національною ганьбою те, що жоден штат не перевіряв громадянство перед голосуванням. Він сказав, що це підірвало довіру до виборів.

  • Нинішній лідер американців підкреслив, що вже пізно міняти результати виборів. Однак потрібно багато часу для точного визначення та сертифікації переможця.

Відзначимо, що 13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від Демократичної партії Джо Байден, який отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Трампа – 232 голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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