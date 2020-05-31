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31 травня • оновлено в 22:26
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Трамп визнає рух "Антифа" терористами: хто це такі

4.8т
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Президент США Дональд Трамп заявив, що ліворадикальна організація "Антифа" буде визнана терористичною.

Відповідне повідомлення було опубліковано на сторінці американського глави в Twitter 31 травня. На організацію президент поклав відповідальність за заворушення в Міннеаполісі.

"Вітаю нашу Національну гвардію з добре виконаною роботою, яку вони виконали відразу ж після прибуття в Міннеаполіс, штат Міннесота, минулої ночі. Очолюваних "Антифа" анархістів швидко затримали", – написав Трамп.

Про намір поставити "Антифа" поза законом американський президент уже говорив влітку 2019 року.

Визнають терористами: Трамп оголосив про жорстке рішення після заворушень у США

Колаж

Нагадаємо, заворушення почалися в США після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, який був затриманий поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі. Один із копів натиснув на шию Флойда коліном, той говорив, що не може дихати. Чоловік помер у лікарні.

Люди почали виходити на акції протесту відразу в декількох штатах, у деяких вони переросли в жорсткі зіткнення з правоохоронцями.

Довідка: міжнародний рух "Антифа" (від антифашизм) об'єднує ліві та ліворадикальні партії, громадські організації, автономні групи, що борються з неонацизмом і расизмом. Рух не є однорідним, деякі групи можуть вдаватися до незаконних методів боротьби, серед яких і насильницькі методи.

Як писав OBOZREVATEL, протести в США охопили 35 міст – від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Їх учасники трощили і підпалювали поліцейські машини та будівлі.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
світовий тероризм тероризм протест
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