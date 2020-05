Президент США Дональд Трамп заявив, що ліворадикальна організація "Антифа" буде визнана терористичною.

Відповідне повідомлення було опубліковано на сторінці американського глави в Twitter 31 травня. На організацію президент поклав відповідальність за заворушення в Міннеаполісі.

"Вітаю нашу Національну гвардію з добре виконаною роботою, яку вони виконали відразу ж після прибуття в Міннеаполіс, штат Міннесота, минулої ночі. Очолюваних "Антифа" анархістів швидко затримали", – написав Трамп.

Про намір поставити "Антифа" поза законом американський президент уже говорив влітку 2019 року.

Нагадаємо, заворушення почалися в США після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, який був затриманий поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі. Один із копів натиснув на шию Флойда коліном, той говорив, що не може дихати. Чоловік помер у лікарні.

Люди почали виходити на акції протесту відразу в декількох штатах, у деяких вони переросли в жорсткі зіткнення з правоохоронцями.

