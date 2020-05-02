Трамп висунув кандидатуру нового посла США в Україні: названо ім'я

Дарина Дурова Світ 16:04, 2.05.2020 Оновлено: 17:06, 2.05.2020

Новим послом США в Україні може стати стратегічний радник від Сполучених Штатів у Міністерстві оборони та Збройних силах України Кіт Дейтон.

Відповідну кандидатуру висунув американський президент Дональд Трамп, йдеться в повідомленні пресслужби Білого Дому 2 травня.

Трамп и Дейтон
Колаж

Зазначимо, Дейтон із 2010 року є директором Центру імені Джорджа Маршалла у Гарміші в Німеччині. Також він – стратегічний радник з оборони в Міністерстві оборони України та Збройних силах.

Дейтон побував координатором США з безпеки в Ізраїлі та Палестинській автономії, директором з операцій розвідки міністерства оборони США (DIA), а також військовим аташе США у Росії.

Кіт Дейтон – генерал-лейтенант (у відставці з 2010 року), він 40 років прослужив в американській армії. Військовий розмовляє російською та німецькою мовами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter привітав таке рішення Трампа.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президенти Росії та США Володимир Путін і Дональд Трамп зробили спільну заяву про "розгром фашизму" і "спільну мету" з нагоди 75-ї річниці зустрічі на Ельбі.

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