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22 вересня • оновлено в 22:44
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Трамп висунув Європі жорсткі претензії через Україну: в чому суть

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Президент США Дональд Трамп заявив, що країнам Європейського Союзу необхідно виділяти більше коштів для підтримки України.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це глава Білого дому заявив на брифінгу в неділю, 22 вересня.

"Я підтримував Україну з самого початку, але я дуже розчарований тим, що інші країни не роблять так само. Німеччина повинна витрачати набагато більше, Франція, всі в Європейському Союзі повинні витрачати гроші. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні?" - відповів журналістам лідер американців.

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Трамп зазначив, що незадоволений малою допомогою Україні.

"У порівнянні (з США – Ред.) вони виділяють дуже мало (коштів), і мені це зовсім не подобається", – обурювався президент Штатів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з Володимиром Зеленським не висував ніяких незаконних вимог до української влади.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп нібито пригрозив Україні можливе блокування військової допомоги в 250 мільйонів доларів в разі, якщо Київ відмовиться розслідувати діяльність Байдена в 2016 році в Україні.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Європейський Союз
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Александрович Валера
Александрович Валера
А кто по сколько дал на бедность ?
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