Трамп виступив проти носіння масок у США

Президент США Дональд Трамп відмовився рекомендувати всім громадянам носити захисні маски в зв'язку з пандемією COVID-19.

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"Я не згоден із твердженням, що якщо всі надягнуть маску, все зникне", – сказав американський глава в інтерв'ю на телеканалі Fox News, відповідаючи на запитання про можливий указ щодо обов'язкового маскового режиму.

Він сказав, що у керівництва Міністерства охорони здоров'я змінилися погляди на це питання.

"Доктор Фаучі [Ентоні Фаучі, головний інфекціоніст США] сказав: не надягайте маску", – заявив Трамп. Він додав, що хоче, щоб у людей була певна свобода.

Президент підкреслив, що такі засоби захисту теж можуть викликати проблеми, проте загалом приносять користь. "Тим не менше, я в маски вірю. Я думаю, маски – це добре", – сказав глава Сполучених Штатів.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Дональд Трамп під час відвідин військового госпіталю вперше з початку пандемії коронавірусу публічно надягнув захисну маску.