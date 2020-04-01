Президент США Дональд Трамп у вівторок, 31 березня, виступив зі зверненням до американської нації, закликавши дотримуватися суворого карантину мінімум до кінця квітня.

На пресконцеренції у Білому домі глава держави заявив, що ситуація дуже серйозна. Про це пише Reuters (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Трамп додав, що наступні два тижні стануть для американців надзвичайно болючими, однак для стримування пандемії Штати повинні піти на цей крок.

"Для американців абсолютно важливо слідувати вказівкам протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті!" – підкреслив він.

Трамп виступив із терміновим зверненням до нації

"І потім, сподіваюся, як передбачають експерти.., ми побачимо справжнє світло в кінці тунелю", – додав президент.

Доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, що входить до складу робочої групи Білого дому, в свою чергу заявив, що жителі США повинні бути готові до того, що жертвами коронавірусу потенційно можуть стати до 100 тисяч американців.

"Якою би шокуючою не була ця цифра, ми повинні бути до неї готові. Чи буде так багато? Я сподіваюся, ні, і я думаю, що чим більше ми будемо наполягати на пом'якшенні, тим вище ймовірність досягнення такої кількості. Однак, давайте будемо реалістами, нам потрібно бути готовими до того, що ми побачимо це", – заявив Фаучі.

Він уточнив, що подібний рівень смертності неприйнятний, і що адміністрація "зробить все можливе, щоб знизити" майбутню смертність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Трамп продовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії. В країні заразилися вже більше 188 тисяч громадян.

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