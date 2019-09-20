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20 вересня • оновлено в 22:03
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Трамп висловився про тиск на Зеленського

2.8т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп прокоментував чутки про те, що співробітник розвідки подав на нього скаргу за розмову з лідером України Володимиром Зеленським.

Як передає CNN, Трампу невідомо, чи стосується представлена на нього скарга контактів із Зеленським.

"Я дійсно не знаю", - заявив Трамп.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Трамп може тиснути на владу України, щоб вона допомогла йому на президентських виборах 2020 року.

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Офісі президента назвали точну дату зустрічі Трампа і Зеленського.

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Особи
Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
США
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