"Ідеальний!" Трамп висловився про скандальну розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що в телефонній розмові з лідером України Володимиром Зеленським, яка спричинила процедуру імпічменту, не було тиску.
Про це американський глава у четвер, 26 грудня, написав на своїй сторінці в Twitter. "Дзвінок з Україною був ідеальний, без тиску", – підкреслив Трамп.
У своєму повідомленні президент обурився, що спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі має право оголошувати імпічмент, хоча в неї навіть немає більшості в Палаті.
При цьому Трамп назвав Пелосі божевільною й додав, що конгресвумен не отримала жодного голосу від республіканців.
Нагадаємо, після зустрічі із законодавцями щодо Сирії в Білому домі президент США образив Ненсі Пелосі, назвавши її "хворою людиною".
Зеленський і Трамп
ОП
... & overwhelming, "but this Scam Impeachment was neither. Also, very unfair with no Due Process, proper representation, or witnesses. Now Pelosi is demanding everything the Republicans were not allowed to have in the House. Dems want to run majority Republican Senate. Hypocrites!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019
Як писав OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США прийняла пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Сам він заявив, що розпочата процедура американської Демократичної партії є державним переворотом.
Зеленський зі свого боку сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту.
19 грудня Палата представників оголосила імпічмент президенту Дональду Трампу за двома статтями. Далі справа повинна перейти в Сенат.
Американський лідер розлютився через голосування й виголосив різку промову про деяких конгресменів.
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