"Ідеальний!" Трамп висловився про скандальну розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що в телефонній розмові з лідером України Володимиром Зеленським, яка спричинила процедуру імпічменту, не було тиску.

Про це американський глава у четвер, 26 грудня, написав на своїй сторінці в Twitter. "Дзвінок з Україною був ідеальний, без тиску", – підкреслив Трамп.

У своєму повідомленні президент обурився, що спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі має право оголошувати імпічмент, хоча в неї навіть немає більшості в Палаті.

При цьому Трамп назвав Пелосі божевільною й додав, що конгресвумен не отримала жодного голосу від республіканців.

Нагадаємо, після зустрічі із законодавцями щодо Сирії в Білому домі президент США образив Ненсі Пелосі, назвавши її "хворою людиною".

... & overwhelming, "but this Scam Impeachment was neither. Also, very unfair with no Due Process, proper representation, or witnesses. Now Pelosi is demanding everything the Republicans were not allowed to have in the House. Dems want to run majority Republican Senate. Hypocrites!