Трамп вирвався в лідери в окрузі, який 60 років "визначав" президента

Президент США Дональд Трамп вирвався в лідери в окрузі Віго (штат Індіана). Останні шість десятиліть кандидат, який перемагав у ньому, ставав президентом.

За результатами підрахунку 45% бюлетенів, чинний глава держави випереджає свого суперника – кандидата від Демократичної партії Джо Байдена – 54% проти 44%, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американське телебачення.

Округ Віго з населенням в 107 тисяч людей понад 60 років обирав того кандидата, який в підсумку ставав президентом США.

Так, в 2016 році Трамп переміг там Барака Обаму з перевагою в 14 процентних пунктів. Сам же Обама перемагав в ньому в 2008 і 2012 роках.

Округ Віго розташований в штаті Індіана. Google Maps

Нагадаємо, що 3 листопада в США відбулися вибори президента США. Станом на ранок 4 листопада біля Джо Байдена було 238 голосів вибірників з 270 необхідних для перемоги. У Трампа – 213. OBOZREVATEL стежить за підрахунком голосів в режимі онлайн.