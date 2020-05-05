Трамп вирішив "згорнути" роботу групи щодо COVID-19 у розпал пандемії у США: пророкують масу жертв

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір згорнути роботу цільової групи щодо коронавірусу.

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Про це повідомляє The New York Times. Зазначається, що її розформують протягом декількох тижнів, оскільки Білий дім нібито рухається до першої фази плану американського лідера з "відкриття" країни.

За словами самого глави держави, зараз увага буде зосереджена на терапії, розробці й тестуванні вакцин проти COVID-19.

"Трамп припинив пов'язувати свої новинні брифінги про вірус із нарадами цільової групи, і більше не збирає її членів навколо себе на своїх публічних виступах", – ідеться в повідомленні.

Водночас наголошується, що поки у США не фіксують зниження кількості захворювань і летальних випадків від коронавірусу. Ба більше, згідно з документом, який поширюється в адміністрації американського президента, до 1 червня кількість смертей від COVID-19 у країні може досягти майже 3 тисяч на добу.

Скріншот worldometers.info

Поки з початку спалаху вірусу у США від нього загинула понад 71 тисяча осіб, більше 1,2 мільйона були інфіковані, і поки немає ознак того, що пандемія перебуває під контролем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що в його країні, ймовірно, до кінця 2020 року створять вакцину від коронавірусу COVID-19.

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