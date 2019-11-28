Трамп вирішив обділити НАТО через Україну: у чому річ

Президент США Дональд Трамп має намір істотно скоротити у 2020 році фінансування НАТО і збільшити грошову допомогу Україні.

Як передає CNN, про це повідомляють інформовані джерела. "Всі союзники узгодили нову формулу розподілу витрат. Відповідно до неї. частки витрат більшості європейських союзників і Канади будуть зросттаи, тоді як частка США знизиться. Це важлива демонстрація прихильності союзників Північноатлантичного альянсу і більш справедливого розподілу тягаря", – говорить один із них.

Дональд Трамп "Лента.ру"

Зазначається, що США вносять 22% коштів від загального бюджету НАТО, але наступного року адміністрація Трампа планує скоротити суму до 16%.

За даними джерел, США направлять кошти, які зекономлять, на підтримку безпеки в таких європейських країнах, як Грузія і Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дивіться також відео на тему:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!