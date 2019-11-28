Трамп вирішив обділити НАТО через Україну: у чому річ

Президент США Дональд Трамп має намір істотно скоротити у 2020 році фінансування НАТО і збільшити грошову допомогу Україні.
Як передає CNN, про це повідомляють інформовані джерела. "Всі союзники узгодили нову формулу розподілу витрат. Відповідно до неї. частки витрат більшості європейських союзників і Канади будуть зросттаи, тоді як частка США знизиться. Це важлива демонстрація прихильності союзників Північноатлантичного альянсу і більш справедливого розподілу тягаря", – говорить один із них.
Дональд Трамп
"Лента.ру"
Зазначається, що США вносять 22% коштів від загального бюджету НАТО, але наступного року адміністрація Трампа планує скоротити суму до 16%.
За даними джерел, США направлять кошти, які зекономлять, на підтримку безпеки в таких європейських країнах, як Грузія і Україна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Також стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови із Зеленським.
Пентагон США передасть Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес, до кінця 2019 року.
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