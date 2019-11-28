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29 листопада • оновлено в 11:41
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Трамп вирішив обділити НАТО через Україну: у чому річ

17.6т
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Президент США Дональд Трамп має намір істотно скоротити у 2020 році фінансування НАТО і збільшити грошову допомогу Україні.

Як передає CNN, про це повідомляють інформовані джерела. "Всі союзники узгодили нову формулу розподілу витрат. Відповідно до неї. частки витрат більшості європейських союзників і Канади будуть зросттаи, тоді як частка США знизиться. Це важлива демонстрація прихильності союзників Північноатлантичного альянсу і більш справедливого розподілу тягаря", – говорить один із них.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Лента.ру"

Зазначається, що США вносять 22% коштів від загального бюджету НАТО, але наступного року адміністрація Трампа планує скоротити суму до 16%.

За даними джерел, США направлять кошти, які зекономлять, на підтримку безпеки в таких європейських країнах, як Грузія і Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • У процесі бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • Водночас він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за закритими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі і експослиня Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

  • Також стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити військову допомогу для України на 250 мільйонів доларів ввечері 25 липня, тобто вже після розмови із Зеленським.

  • Пентагон США передасть Україні всю військову допомогу, яку в американському бюджеті заклав Конгрес, до кінця 2019 року.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Траты на НАТО закладываются в бюджет США.А как известно бюджет принимает конгресс,а не Трамп.Все заявления Трампа,это не более,чем предвыборная болтовня.
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linn igor
linn igor
Украина имела 3-й в мире ядерный потенциал и добровольно с ним рассталась под гарантии РФ . Если-бы не это нам бы и помощь не понадобилась.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
linn igor, я тебе в четвёртый раз повторяю: выясни что такое меморандум. Меморандум это оглашение намерений. Ваши намерения изменились - наши, в ответ, тоже. И старая Украина, не как страна, а как государство, перестала существовать в момент переворота
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linn igor
linn igor
Михаил Устинов, Все подписанты "подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны"
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
"Гражданский бюджет был определен в размере около 260,5 млн. Долл. США на 2019 год и используется в основном для финансирования штаб-квартиры НАТО в Бельгии и административных расходов" за эти $ осуществляется помощь Грузии и Украины в виде племенных заявлений о поддержке оных)))
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