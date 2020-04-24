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24 квітня • оновлено в 20:08
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Трамп вирішив допомогти Леніну боротися з коронавірусом

2.6т
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Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Еквадору Леніним Мореном і повідомив, що Америка направить у країну допомогу в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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Про це американський глава в п'ятницю, 24 квітня, написав на своїй сторінці в Facebook. Як висловився Трамп, розмова була "чудовою".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колаж

"Ми відправимо їм вкрай необхідні ШВЛ, яких ми недавно виготовили так багато, і будемо допомагати їм і іншими способами. Вони ведуть жорстоку битву з коронавірусом!" – написав президент Сполучених Штатів.

Додамо: станом на 23 квітня в Еквадорі було підтверджено 11 183 випадків COVID-19 (із яких 560 летальних).

Ленін Морено

Ленін Морено

Ecuavisa

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Дональд Трамп заявив, що новий тип коронавірусу гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину. Про це глава США повідомив, посилаючись на нове дослідження від його Міністерства внутрішньої безпеки.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
політика вірус хвороба інфекція
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
а Сталину?
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