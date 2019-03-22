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Трамп викликав "бурю" заявою про Ізраїль: реакція світу

4.8тЧитати матеріал російською

Заява президента США Дональда Трампа про визнання за Ізраїлем сирійських Голанських висот, які країна анексувала у 1967 році після військових дій, викликала хвилю обурення у світі.

Так, у Росії вже заявили, що Москва не піде на визнання Голанських висот за Ізраїлем. Про це повідомив член міжнародного комітету Ради Федерації Олег Морозов, передає РИА Новости.

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"Трамп посилено дражнить світову спільноту і арабський світ", — сказав він.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також відреагував на заяву.

"Подібні заклики можуть істотно дестабілізувати і без того напружену ситуацію на Близькому Сході. Поки це тільки якийсь заклик, будемо сподіватися, що він і залишиться закликом", – сказав він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав слова Трампа невдалими.

"Невдала заява Трампа щодо Голанських висот поставила регіон на грань нової кризи. Ми ніколи не допустимо легітимації окупації Голанських висот", — зазначив він.

У Сирії також засудили слова президента США.

"Сирія рішуче засуджує безвідповідальні заяви американського президента про окуповані сирійські Голанські висоти", — наводить SANA заяву відомства.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має визнати суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами.

На думку експертів, це рішення може стати першим кроком до підтримки анексії Росією українського Криму.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Он думал во время заявления - о Голландском сыре и чашечке крепкого кофе. Не пускайте его голодным к журналистам!
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