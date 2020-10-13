Трамп вийшов на багатолюдний мітинг із відкритим обличчям і кидав маски в натовп. Фото і відео

Президент США Дональд Трамп провів перший передвиборчий мітинг у Флориді після того, як вилікувався від COVID-19. Він з'явився перед американцями без маски і кидав ними в присутніх.

Під час заходу Трамп заявляв, що почувається відмінно і стверджував, що має антитіла до коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я почуваюся дуже сильним. Я піду і поцілую тут кожного. Я цілуватиму хлопців і красивих жінок – усіх. Я дам вам великий міцний поцілунок", – заявив Трамп.

"Є дещо хороше. Мене не треба зачиняти в підвалі. І я все одно цього б не допустив. Коли ти президент, ти не можеш замкнутися в підвалі. Ти маєш вибратися звідти, і це ризиковано. Це ризиковано, але ти повинен вибратися звідти", – додав він.

Раніше лікар Трампа Шон Конлі повідомив, що американському лідеру зробили кілька експрес-тестів на коронавірус "кілька днів поспіль" і всі вони виявилися негативними. Додатково до цих тестів також досліджували інші лабораторні показники, щоб визначити, що президент вже не заразний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська газета The New York Times заявила, що нібито ліки від коронавірусу, які приймав президент США Дональд Трамп, могли вплинути на його психічний стан.