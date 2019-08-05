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Трамп відновить смертну кару в США

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Президент США Дональд Трамп заявив, що в країні посилять покарання за злочини на ґрунті ненависті, а також масові вбивства, і введуть смертну кару.

Про це він сказав 5 серпня в Білому домі, коментуючи нещодавні напади в Ель-Пасо і Дейтоні, передає "Інтерфакс".

Американський лідер дав доручення Мін'юсту змінити законодавство, зробивши його більш суворим.

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"Сьогодні я даю вказівку Міністерству юстиції підготувати законодавство, яке гарантує: ті, хто скоює злочини на ґрунті ненависті та масові вбивства, будуть засуджені до смертної кари, і ця вища міра покарання буде застосовуватися швидко, рішуче, без довгих років непотрібних відстрочок", – сказав він.

Він додав, що адміністрація звернулася із запитом до ФБР, щоб визначити, які додаткові ресурси необхідні бюро для розслідування і запобігання злочинів.

Президент також закликав посилити законодавство у сфері обігу зброї та гарантувати, що особи, "які становлять загрозу для громадської безпеки, не мають доступу до вогнепальної зброї, а якщо вони і будуть мати її, тоді щоб цю зброю можна було швидко вилучити".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як писав OBOZREVATEL, у США 3 і 4 серпня в трьох різних містах зловмисники відкрили вогонь по людях. У результаті інцидентів загинуло щонайменше 29 осіб і десятки постраждали.

Перший випадок трапився в торговому центрі Техасу Cielo Visa в місті Ель-Пасо. Другий – в місті Дейтон, Огайо.

Ще один напад відбувся в Чикаго. Невідомий відкрив стрілянину в одному з міських парків біля дитячого майданчика.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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