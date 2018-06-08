Трамп відмовився від зустрічі з Мей: розкрилася курйозна причина

Президент США Дональд Трамп не проводитиме переговори з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей на полях саміту "Великої сімки" в Канаді.

Як пише Telegraph з посиланням на джерела в оточенні американського лідера, причиною стала втома від її "вчительського тону".

За інформацією співрозмовників видання, Трамп незадоволений тим, як Мей веде телефонні переговори: вона швидко переходить до деталей замість більш загального обговорення, часто висуває вимоги, а також тим, що осмикує його на людях.

Трамп і Мей

Екс-співробітник Білого дому охарактеризував відносини Трампа і Мей як "крижані".

Як повідомлявOBOZREVATEL, президент Франції Емманюель Макрон раніше заявив, що підсумкова заява може бути підписана без США.

Як відомо, конфлікт США з країнами ЄС та іншими державами почався після оголошення Вашингтоном про введення мит на сталь і алюміній для Європейського Союзу, Мексики і Канади.