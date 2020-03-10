Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування ювілею Перемоги

Президент США Дональд Трамп не приїде на святкування ювілею Перемоги в Москву на запрошення російського лідера Володимира Путіна.
Відмову в Кремлі отримали, проте очікується прибуття делегації з Білого дому, в якому складі, поки невідомо. Таку заяву зробив перед журналістами прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.
"Ми поки не знаємо, на якому рівні будуть представлені Сполучені Штати на урочистостях з нагоди Дня Перемоги. Дійсно, по дипломатичних каналах ми отримали інформацію про те, що президент не приїде", – сказав Пєсков.
Перед цим про відмову Трампа написало видання "Коммерсантъ". "При цьому Вашингтон запевнив, що делегація з США буде присутня в російській столиці. Список із декількох високопоставлених осіб Білий дім вже направив Москві", – запевнив джерела в Кремлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Департаменті доступу до публічної інформації Офісу президента заявили, що Зеленський не отримував офіційного запрошення на святкування 75-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 2020 року в Росії. Це підтвердив і Пєсков.
Раніше помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков обіцяв, що Зеленський отримає своє запрошення.
А в Кремлі заявили, що навряд чи запросять президента України до Росії на урочистості, присвячені 75-річчю перемоги у Другій світовій війні після його слів про її винуватців.
Нагадаємо, Зеленський, перебуваючи в Польщі, заявив, що змова тоталітарних режимів Сталіна і Гітлера привела до початку Другої світової війни і подальших трагічних подій.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "День Перемоги" на сайті "OBOZREVATEL".