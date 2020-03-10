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10 березня • оновлено в 13:47
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Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування ювілею Перемоги

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Президент США Дональд Трамп не приїде на святкування ювілею Перемоги в Москву на запрошення російського лідера Володимира Путіна.

Відмову в Кремлі отримали, проте очікується прибуття делегації з Білого дому, в якому складі, поки невідомо. Таку заяву зробив перед журналістами прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Ми поки не знаємо, на якому рівні будуть представлені Сполучені Штати на урочистостях з нагоди Дня Перемоги. Дійсно, по дипломатичних каналах ми отримали інформацію про те, що президент не приїде", – сказав Пєсков.

Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування ювілею Перемоги

Перед цим про відмову Трампа написало видання "Коммерсантъ". "При цьому Вашингтон запевнив, що делегація з США буде присутня в російській столиці. Список із декількох високопоставлених осіб Білий дім вже направив Москві", – запевнив джерела в Кремлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
День Перемоги
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Росія
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ну кто поедет к пуйло? какой то людоед вроде мугабе-возможно...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ещё одно доказательство того, что президенты к царям не ездят !
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украину собрался наверное
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2 из 5 ответов | показать все
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Стефанова, Всё просто, украинцы примирились с тем что СССР победил и 8 мая чтят память гитлера)
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кризский Игорь, с кем примирения? С фaшистами, пришедшими вас не просто захватить, как Францию, например, а учтожить полностью? С бaндеровцам и, стрелявшими мирным жителям в спины? Ну что сказать, миритесь. Обнимай есть, целуйтесь. В таком случае, сложно вас людьми назвать. Вы существа без памяти
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