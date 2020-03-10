Трамп відмовився приїхати до Путіна на святкування ювілею Перемоги

Президент США Дональд Трамп не приїде на святкування ювілею Перемоги в Москву на запрошення російського лідера Володимира Путіна.

Відмову в Кремлі отримали, проте очікується прибуття делегації з Білого дому, в якому складі, поки невідомо. Таку заяву зробив перед журналістами прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

"Ми поки не знаємо, на якому рівні будуть представлені Сполучені Штати на урочистостях з нагоди Дня Перемоги. Дійсно, по дипломатичних каналах ми отримали інформацію про те, що президент не приїде", – сказав Пєсков.

Перед цим про відмову Трампа написало видання "Коммерсантъ". "При цьому Вашингтон запевнив, що делегація з США буде присутня в російській столиці. Список із декількох високопоставлених осіб Білий дім вже направив Москві", – запевнив джерела в Кремлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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